Московский таксист-клофелинщик брал пример с отца

В Москве задержали отца таксиста, обвиняемого в убийстве и отравлении своих пассажиров. Выяснилось, что глава семейства совершал аналогичные преступления.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве, 53-летний "уроженец одной из стран ближнего зарубежья" был задержан за кражу мобильного телефона. Оказалось, что пожилой мужчина является отцом задержанного ранее таксиста-клофелинщика.

При этом свои злодеяния глава семейства совершал тем же способом, что и его сын. Как выяснили следователи, ночью злоумышленник посадил к себе в машину пассажира. По дороге водитель предложил ему воды.

Отпив немного из бутылки, пассажир потерял сознание и пришел в себя только дома, сообщает ТАСС. Очнувшись, потерпевший обнаружил, что у него пропал мобильный телефон. При этом он так и не смог вспомнить, каким образом оказался у себя в квартире.

Во время обысков жилья задержанного были обнаружены и изъяты 20 мобильных телефонов и 98 наручных часов. Кроме того, злоумышленник хранил дома более 190 таблеток антипсихотического лекарственного препарата. Следователи возбудили уголовное дело о краже.

Напомним, 17 октября в Москве был задержан сын 53-летнего мужчины. 29-летний молодой человек работал таксистом. Он поил своих пассажиров алкогольными напитками, в которых было подмешано снотворное. Когда жертвы отключались, злоумышленник их грабил. На счету водителя – около 100 пострадавших, также есть погибшие.