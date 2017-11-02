"Почту России" обвинили в навязывании услуг

Общероссийский народный фронт провел мониторинг работы ряда отделений "Почты России". В ходе него активисты движения выявили факты навязывания страховых услуг при оплате услуг и осуществлении денежных переводов. Так, по данным ОНФ, такая практика имеет место в некоторых отделениях в Санкт-Петербурге, Брянской, Вологодской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ставропольском крае, Карелии и Ханты-Мансийском автономном округе. В "Почте России" опровергли заявления "фронтовиков".

Поводом к проверке, как сообщает Общероссийский народный фронт, стали обращения граждан, которые столкнулись с подобными фактами. Как выяснилось, в ряде случаев операторы по умолчанию, без уведомления граждан, включали в квитанцию договор страхования жилья сроком на один месяц. По данным ОНФ, во всех случаях стоимость страховки составляла 45 рублей.



В ходе общественного мониторинга в 32 регионах такие факты подтвердились в восьми из них. "Собранную информацию мы направили в Банк России, Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. Пусть 45 рублей и не такие большие деньги, но в сумме может набежать прилично", – отметил руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

Активисты Фронта отметили, что при таком страховании "по умолчанию" оно якобы проходило без соблюдения необходимы формальностей: проверки самого факта наличия имущества и его осмотра, без объяснения условий заключения договора, что ставит под большой вопрос возможность получения возмещения в случае наступления страхового случая. По мнению экспертов ОНФ, большинство граждан даже не заметит приписанные в чеке 45 рублей.

В "Почте России" обвинения со стороны Общероссийского народного фронта назвали беспочвенными, а информацию о навязывании страховых продуктов – не соответствующей действительности. В пресс-службе оператора связи Dni.ru пояснили, что приобретение любых страховых продуктов происходит исключительно на добровольной основе и только с согласия клиента.

Те же случаи, когда операторы отделений вписывали страховку в квитанции по умолчанию, в "Почте России" связали с ошибочными действиями отдельных сотрудников, пообещав разобраться и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, уточнили там, в течение пяти дней с момента оформления договора клиент может обратиться в страховую компанию для его расторжения и возврата всех уплаченных денег.