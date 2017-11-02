"Почту России" обвинили в навязывании услуг
Поводом к проверке, как сообщает Общероссийский народный
фронт, стали обращения граждан, которые столкнулись с подобными фактами. Как
выяснилось, в ряде случаев операторы по умолчанию, без уведомления граждан, включали
в квитанцию договор страхования жилья сроком на один месяц. По данным ОНФ, во
всех случаях стоимость страховки составляла 45 рублей.
В ходе общественного мониторинга в 32 регионах такие факты подтвердились в восьми из них. "Собранную информацию мы направили в Банк России, Федеральную антимонопольную службу и Роспотребнадзор. Пусть 45 рублей и не такие большие деньги, но в сумме может набежать прилично", – отметил руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.
Активисты Фронта отметили, что при таком страховании "по умолчанию" оно якобы проходило без соблюдения необходимы формальностей: проверки самого факта наличия имущества и его осмотра, без объяснения условий заключения договора, что ставит под большой вопрос возможность получения возмещения в случае наступления страхового случая. По мнению экспертов ОНФ, большинство граждан даже не заметит приписанные в чеке 45 рублей.
В "Почте России" обвинения со стороны Общероссийского народного фронта назвали беспочвенными, а информацию о навязывании страховых продуктов – не соответствующей действительности. В пресс-службе оператора связи Dni.ru пояснили, что приобретение любых страховых продуктов происходит исключительно на добровольной основе и только с согласия клиента.
Те же случаи, когда операторы отделений вписывали страховку в квитанции по умолчанию, в "Почте России" связали с ошибочными действиями отдельных сотрудников, пообещав разобраться и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, уточнили там, в течение пяти дней с момента оформления договора клиент может обратиться в страховую компанию для его расторжения и возврата всех уплаченных денег.
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