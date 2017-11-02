Пьяная кикбоксерша избила любовника и двух полицейских

В Карелии и суд приговорил 22-летнюю жительницу Кондопожского района к четырем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания, передает Flashnord. Установлено, что в августе 2017 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения. устроила ссору со своим сожителем. Подсудимая занималась кикбоксингом, поэтому вскоре мужчине потребовалась помощь. Однако девушка не хотела прекращать его избиение даже после прибытия полиции. Она набросилась и на двух представителей власти, била их руками и ногами, бросала кухонную утварь и царапалась.