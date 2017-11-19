В Чечне боевики напали на полицейских

В Чечне в ночь на 19 ноября произошло нападение на пост полиции. В ходе перестрелки были ликвидированы двое вооруженных боевиков.
Один правоохранитель получил легкое ранение – он получил сотрясение мозга от взрыва самодельной бомбы. Точная численность нападавших не установлена, в действие был введен план "Ураган-1", передает Life.ru.
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