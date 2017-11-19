В Чечне боевики напали на полицейских

В Чечне в ночь на 19 ноября произошло нападение на пост полиции. В ходе перестрелки были ликвидированы двое вооруженных боевиков.

Один правоохранитель получил легкое ранение – он получил сотрясение мозга от взрыва самодельной бомбы. Точная численность нападавших не установлена, в действие был введен план "Ураган-1", передает Life.ru.