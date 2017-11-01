Красотку-помощницу мэра ударили 7 раз ножом из-за цепочки и сережек

Вскрылись подробности жестокого убийства помощницы главы города Электросталь Дарьи Туркиной. По данным близких жертвы, преступление совершил гастарбайтер из Киргизии.

Убийца был задержан по горячим следам. "Его везут на допрос. Молчит, – цитирует "Комсомольская правда" представителя Следственного комитета по Подмосковью. – Нам известно, что погибшей было 29 лет. Она занимала должность советника главы городского округа Электросталь".

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Туркина жила с мамой в частном доме по улице Малобуньковская. Накануне в их доме был молодой человек, которого сейчас и задержали следователи. По данным издания, это строитель-гастарбайтер. Мужчина делал ремонт в доме Дарьи. В тот трагический вечер он якобы был заподозрен в краже колец и сережек, из-за чего начался скандал, который перерос в поножовщину и убийство хозяйки дома. Бездыханное тело девушки в собственном доме нашла ее мама.

"Даша – племянница моей жены. Убийцу взяли. Киргиз. Он нанес Дарье семь ножевых ранений, – рассказал Павел Клюкин. "Это какой-то бред! Дарья Туркина убита наркоманом-гастарбайтером в собственном доме из-за цепочки и сережек. Ему не хватало на дозу!" – написала в соцстеях одна из коллег погибшей.

Версию со строителем подтвердила и сестра погибшей. "Это были строители, которые вели ремонтные работы в ее частном доме с целью ограбления. Их наняли работать, делать дом. А потом, может быть, у них финансовые трудности возникли или они заранее присматривались", – цитирует девушку радиостанция "Говорит Москва".

Как писали Dni.Ru, трагедия разыгралась в Ногинске 31 октября.Дарья Туркина занимала должности консультанта Общественной палаты Подмосковья и советника главы администрации города Электросталь.