55-летняя россиянка скончалась после орального секса

55-летняя женщина скончалась после орального секса с молодым любовником. Следственный комитет начал процессуальную проверку.

Трагедия случилась в общежитии в городе в Дубовском районе Волгоградской области. После близости любовники прилегли отдохнуть на кровать. Через какое-то время молодой человек заметил, что его пассия не дышит. Он вызвал скорую помощь, однако спасти женщину не удалось.

Что послужило причиной смерти пока не известно. По информации "Блокнота Волгограда", погибшая нигде не работала и злоупотребляла алкоголем. По словам любовника женщины, в день смерти она не жаловалась на плохое самочувствие.

Следственное отдел СК по Дубовскому району начал проверку, с целью установить необходимость возбуждения уголовного дела. Об этом рассказал руководитель местного отделения ведомства Роман Шестопалов.

Отметим, что ежегодно во время занятий сексом в мире умирает 50 тысяч человек. При этом, у женщин риск умереть во время интимной близости на 12,5% меньше, чем у мужчин. При этом, лишь в 25% процентах случаев представители сильного пола умирают во время секса с женой. Остальные 75% случаются во время половых актов с любовницами или проститутками.

Первый случай смерти от секса был зафиксирован в 1899 году. Президент Франции Феликс Фор, как обычно, пошел после работы в бордель к своей любимой куртизанке Маргерит Стенель. Ему захотелось чего-то новенького, и мадемуазель Стенель сделала ему минет. Президент умер на месте. Возможно, от счастья. Барышню оправдали, но с тех пор она получила прозвище "похоронное бюро".

Президент Фор не единственный политик, умерший во время секса. В 2001 году такая же участь постигла чилийца Рауля Велосо, который посмертно стал депутатом. В этом ему помог скандал, связанный с его кончиной. Ратовавший за строгие моральные устои кандидат в парламент умер время секса с проституткой.

Имя Велосо осталось в бюллетенях из-за халатности работников избирательной комиссии, а чилийские СМИ посвятили столько внимания истории смерти политика, что ко дню выборов его знала вся страна. В итоге он победил на выборах, хотя после чилийский избирком признал поданные за него голоса недействительными.