В Москве во время секса с путаной умер индиец

В Москве во время бурной ночи со жрицей любви скончался гражданин Индии. Обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранители, передает Life.ru.
По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. По факту происшествия проводится проверка.
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