75-летний ревнивец застрелил 33-летнюю жену и умер

Полиция расследует кровавую трагедию, которая произошла в Калужской области. Пожилой мужчина из ревности убил молодую жену, после чего сам ушел из жизни.

Преступление было совершено в частном доме одной из деревень Жуковского района Калужской области. По предварительной версии следствия, вечером 7 октября 75-летний мужчина на почве ревности дважды выстрелил в свою 33-летнюю жену из револьвера "Наган".

Женщина скончалась на месте происшествия. После этого глава семейства тоже умер. В момент преступления в доме находились двое детей девяти и 11 лет. На данный момент они находятся у сестры погибшей женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Расследование продолжается, полиция выясняет все детали случившегося.

Отметим, что подавляющее большинство преступлений происходит на бытовой почве. Ревность – один из самых распространенных мотивов убийства.

Ранее громкое преступление произошло в Воронеже. 63-летний пенсионер застрелил 39-летнего сына из карабина "Сайга", когда тот подъехал вместе с женой на машине к дому. После этого злоумышленник расправился с невесткой, а затем поехал по другому адресу и пять раз выстрелил в судебного пристава.