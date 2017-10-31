Виновнику смертельного ДТП с депутатом Солтаном вынесли приговор

Суд Ленинградской области огласил приговор участнику ДТП, в котором погиб вице-спикер Заксобрания Павел Солтан и его жена. Водитель Mercedes Дмитрий Изотов обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, а также причинение тяжкого вреда здоровью трем лицам.
Суд признал Изотова виновным. Ему назначено наказание в виде 4,5 года заключения с отбыванием наказания в колонии-поселении, передает Flashnord.
Напомним, 14 августа 2016 года на дороге Парголово – Огоньки произошло лобовое столкновение Toyota Verso под управлением Солтана с Mercedes Изотова. Зампредседателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга скончался на месте. В машине также находились жена и дочь чиновника. Супруга Солтана прожила не более суток и умерла в больнице.
Спустя несколько месяцев трагически погибла и дочь зампредседателя Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия. Тело девушки нашли под окнами квартиры.
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