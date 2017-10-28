В Ивановской области пьяный священник сбил велосипедистку

В Ивановской области произошла страшная авария: иномарка сбила велосипедистку. Женщина получила тяжелую травму головы и была доставлена в больницу.

По предварительным данным, за рулем машины в момент аварии находился местный священник иеромонах Протолеон. Как сообщает местный портала Кинешемец.Ru, нарушитель был пьян. В отношении злоумышленника составлено несколько административных протоколов.