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Регионы

Саратовская область поставила рекорд по явке избирателей

Явка избирателей в Саратовской области превысила 51%. На участки для голосования пришли около 1 миллиона жителей региона. Эксперты отмечают высокий уровень организации и "чистоту" выборов.
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Явка, превысившая 50%-ный порог, стала основным показателем, отражающим огромную организационную работу власти в Саратовской области, подчеркивают политологи. Все участники, невзирая на партийную принадлежность, работали слаженно и конструктивно.

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Чтобы оценить уровень организации во время нынешнего Единого дня голосования, достаточно сравнить сегодняшний показатель с результатами прошлых лет. Так, на выборах в Саратовскую областную думу в 2012 году процент явки колебался в пределах 36-42, в зависимости от района. Выше 50% активность избирателей поднималась лишь в 2016-м, во время голосования за кандидатов в депутаты Госдумы – почти 65%. Однако, как отмечают политологи, сравнение выборов федерального и регионального уровня не совсем корректно.

По данным облизбиркома, лидерами по явке стали Татищевский (91,48%), Хвалынский (87,97%) и Базарно-Карабулакский (82,68%) районы. 80%-ный порог перешагнул также Ровенский район (80,83%). Показатели "отстающих" по области тоже не такие уж и низкие. Оказавшиеся в "аутсайдерах" Пугачевский, Балаковский и Балашовский районы привлекли на участки от 32 до 36% избирателей.

Тот факт, что более половины саратовских избирателей пришли на участки для голосования, говорит о доверии жителей региона к власти, считает кандидат в губернаторы от партии ЛДПР Станислав Денисенко. "Это хороший показатель. Конечно, всегда можно стремиться к большему, но и это очень неплохой результат. Организацию выборов, в общем, оцениваю как хорошую. Результат, уверен, будет легитимным!", – заявил претендент на губернаторское кресло.

По оценке экспертов, избирательные участки были подготовлены к проведению выборов хорошо. Члены комиссий, невзирая на разную партийную принадлежность, действовали для достижения общей цели – дать гражданам возможность реализовать конституционное право на участие в выборах. Были, конечно и жалобы – однако на нарушения технического свойства, которые сразу устранялись. И это ни в коей мере не поставило под сомнение легитимность выборов, подчеркнул член Ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Виктор Полянский.

"В целом, у меня хорошее впечатление от выборов в Саратовской области, причем мой личный анализ показал, что и раньше выборы у вас проходили довольно спокойно, без особенных конфликтов. Это говорит о системной работе власти над легитимностью и прозрачностью избирательного процесса. Думаю, что и в ходе подсчета никаких эксцессов не случится", – отметил Полянский.

Легитимность выборов в регионе не подлежит сомнению. Число нарушений мизерно. Что же касается показателя явки, то здесь сыграли роль несколько факторов, пояснил в интервью изданию Dni.Ru политолог Дмитрий Фетисов.

"Первое – то, что в регионе, где достаточно насыщенная политическая жизнь, выборов не было с нулевых годов. И люди, скажем так, просто соскучились по губернаторским выборам. Второе – была определенная конкуренция между Радаевым и представителем КПРФ. А в Саратовской области коммунисты были всегда достаточно активны – и эта политическая борьба отразилась и на кампании по выборам в областную думу, совмещенным с губернаторскими. И вот это совмещение кампаний плюс конкуренция сыграли свою роль в такой высокой явке", – сказал Фетисов.

Цель обеспечить легитимность результатов голосования, которую ставил перед собой глава региона Валерий Радаев, достигнута, подчеркнул председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Евгений Вавилин.

"Выборы прошли даже более успешно, чем в 2012-м году, когда в предыдущий раз жители области выбирали депутатов областной Думы. Они показали прозрачность, конкурентность и легитимность избирательного процесса, который прошел достойно и открыто, без использования "грязных" технологий. Жители области почувствовали сопричастность к процессу выборов и осознали, что от нас всех зависит будущее региона", – отметил юрист.

Выборы губернатора – важное событие в жизни региона. Так что высокий показатель явки не особо удивил депутата Саратовской областной думы от "Справедливой России" Зинаиду Самсонову.

"Явка выше 50 процентов – это очень высокий показатель. Мы слышали, что в Москве на шесть вечера явка была 12 процентов. Так что есть с чем сравнивать. С другой стороны, мы заранее ожидали, что в Саратовской области явка будет выше, поскольку у нас выбирают губернатора, а это очень важное событие в жизни региона", – заявила депутат. По словам Самсоновой, выборы прошли нормально. Как сообщали наблюдатели от эсеров, если и возникали какие-то претензии, участковые комиссии быстро и очень корректно устраняли все нарушения.

Главную причину особой активности избирателей в некоторых регионах России раскрыл политолог Константин Калачев на своей странице в Facebook. "Самая высокая явка на губернаторских выборах в Белгородской области, Саратовской области и республике Мордовия. Вот она – сила консолидации элит с населением", – написал эксперт.

10 сентября в России прошел Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 82 из 85 регионов России за исключением Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области. В общей сложности в ходе 5,8 тысячи избирательных кампаний регионального и муниципального уровней замещалось около 36,7 тысячи мандатов.

В выборах приняли участие 42 партии и шесть общественных объединений. В списки для голосования были включены почти 46 миллионов человек – около половины всех российских избирателей.

Автор: Андрей Евлампиев10 сентября 2017, 23:11

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