Хвалынск стал центром притяжения художников

Уже во второй раз городок Хвалынск, что в Саратовской области, принимал художников со всей страны. На родину знаменитого мастера Кузьмы Петрова-Водкина приехали живописцы из разных уголков России для того, чтобы в течение недели иметь возможность наслаждаться местной природой и творить в совершенно особой атмосфере.

Традиции проводить пленэры на родине Кузьмы Петрова-Водкина уже три десятка лет. Но лишь год назад она переросла формат частных инициатив, трансформировавшись в полноценный фестиваль "Хвалынские этюды". Здесь, на берегу Волги, в течение недели под открытым небом творят художники, проходят выставки работ мастеров кисти, работают ярмарки, проходят творческие занятия и концерты.



Идея проводить фестиваль в Хвалынске принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину. С его подачи мероприятие стало ежегодным и собирает тысячи гостей из разных уголков России. "Выставки, интерактивные лекции, инсталляции и мастер-классы становятся неизменным атрибутом пленэров в Хвалынске", – отметил в своем обращении к участникам "Хвалынских этюдов" Вячеслав Володин.

"Саратовская земля дала много знаменитых художников. Уверен, эти традиции будут продолжены и вами, а сам фестиваль поможет открыть новые имена".

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Саратовской области Валерий Радаев, Хвалынск и его окрестности – это невероятно живописное место. "30 лет назад здесь начали проводиться пленэры, но традиция эта прервалась. При поддержке Вячеслава Викторовича Володина мы вновь возродили эту преемственность культурных традиций, – сказал он. – Сегодня художники из многих регионов России, со всех художественных школ нашей области вдохновляются природой, что дала начало творческому таланту Петрова-Водкина. Он обогатил мировую культуру, прославил свою малую родину."

Соборная площадь города, где проходило основное действо фестиваля, была условно поделена на несколько зон: концертная площадка, выставка работ участников пленэров, место для проведения мастер-классов, игровая и торговая зоны. Символом фестиваля стал знаменитый герой картины Петрова-Водкина красный конь. И главным подарком жителям Хвалынска стал именно он – в виде стилизованной беседки.

Презентовал арт-объект глава Фонда развития современного искусства Иван Демидов. Он рассказал, что конструкция – это не просто беседка, со скамейками, в ней, помимо прочего есть wi-fi и розетки для зарядки мобильных устройств. Во время фестиваля под этим навесом всем желающим раздавали открытки на память о "Хвалынских этюдах".

"Мы долго думали, что же подарить Хвалынску, – сказал Иван Демидов. – Сначала хотели сделать что-то со стерлядью – рыбами, изображены на гербе. Но поняли, что это не наша тема. А вот идея с красным конем как символом творчества Петрова-Водкина нам понравилась". Воплотил идею в жизнь известный скульптур из Крыма Алексей Комов, который и предложил сделать не просто памятник, а павильон для отдыха, не имеющий аналогов в стране.

Беседку для жителей Хвалынска создавала буквально вся страна. "Она была спроектирована в Крыму, материалы – дерево особых пород – были заготовлены в Вологде, предварительная сборка проходила в Подмосковье, а окончательно павильон дорабатывали в Чувашии, – рассказал Комов. – То есть в подготовке этого подарка участвовала вся Россия".

Неподалеку от беседки, здесь же на центральной площади города, развернулась выставка работ участников пленэров, где можно было не только посмотреть созданные художниками полотна, но и приобрести понравившиеся. Некоторые работы, по словам специалистов, вполне могут претендовать на место в крупнейших галереях и музеях не только нашей страны. Первыми после завершения фестиваля их смогут увидеть жители Саратовской области – картины отправятся в составе выставки в художественные школы и дворцы культуры региона.

Как отметил народный художник России Анатолий Любавин, инициатива, которую предложил Вячеслав Володин, нашла отклик в сердцах многих художников. "Для каждого живописца приехать сюда, на родину Кузьмы Петрова-Водкина – большая радость, огромный прилив вдохновения. Теперь Хвалынск – мекка художников России", – сказал он. В прошедших пленэрах приняли участие десятки мастеров живописи из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Пермского края, республики Марий Эл, Самарской и Саратовской областей и каждый хотел бы вернуться сюда снова.

"Художники просят только одного – чтобы это сохранить, и чтобы каждый год было, – рассказал Валерий Радаев. – И вот мы в следующем году будем проводить фестиваль, 31-й сезон уже будет". Едва завершились вторые "Хвалынские этюды", а организаторы уже думают о том, каким будет следующий фестиваль. Одной из его особенностей может стать приглашение к участию не только маститых художников, но и молодых мастеров кисти.

В рамках "Хвалынских чтений" прошел велопробег, участники которого должны были не только уметь управляться с двухколесной машиной, но и произвести впечатление на членов жюри оригинальным костюмом. Велопробег не просто так вошел в программу фестиваля – известно, что Кузьма Петров-Водкин был большим поклонником велосипеда и проехал на нем от Хвалынска до Бреславля (нынешний польский город Вроцлав). Финишировали велосипедисты у музея художника, в котором как раз ко вторым "Хвалынским чтениям" завершилась реконструкция и в последний день фестиваля состоялось торжественное открытие отреставрированной галереи.

На площадке перед музеем была организована выставка работ участников пленэров. Они представили жителям и гостям города свое видение Хвалынска. По словам директора музея Валентины Бородиной, главная тема работ – "Путь через Хвалынск". "Это ретроспективная выставка, изображающая наш город в разные временные отрезки", – рассказала она. По оценкам организаторов, участие в мероприятиях "Хвалынских этюдов" приняли не менее пяти тысяч человек. Завершилась фестивальная программа награждением участников пленэров, велопробега и конкурса фотографий. После этого горожан и гостей Хвалынска ждала концертная программа, гвоздем которой стал известный поп-исполнитель Денис Клявер.

История пленэров берет начало в XIX веке, когда Кузьма Петров-Водкин с единомышленниками сделали родной город центром притяжения для многих художников. Многие их работы нашли место в постоянной экспозиции Хвалынской картинной галереи имени Петрова-Водкина. Ренессанс пленэров пришелся на 1980-е годы, когда группа молодых саратовских художников возродила творческие поездки в Хвалынск.