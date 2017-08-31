Москву спасли от терактов в День знаний

Смертник, задержанный в Москве, планировал взорвать себя в толпе. Его сообщник намеревался напасть на людей с холодным оружием.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании двух выходцев из Центральной Азии. Террористы готовили акции устрашения в Москве и области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, один из боевиков планировал совершить самоподрыв в толпе. При проведении следственных действий было найдено самодельное взрывное устройство большой мощности и его компоненты. Задержанный уже дал признательные показания, в которых подтвердил, что собирался стать террористом-смертником.

Второй намеревался напасть на людей, используя холодное оружие. Он собирался вклиниться в толпу и нанести ранения и травмы как можно большему количеству людей. Накануне он разместил в Сети свое видеообращение к главарям запрещенной в России террористической организации ИГ, в котором дал клятву верности террористам – так называемый Байах. При задержании в его мобильном телефоне были обнаружены контакты вербовщиков из разветвленной террористической организации. Там же хранились подробные инструкции по организации террористических актов.

Напомним, 1 сентября в России начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки, на улицах множество детей и родителей младших школьников. В этом году День знаний совпадает с одним из главных мусульманских праздников -Курбан-Байрамом, поэтому в первый день сентября на улицах, в транспорте, в подземке ожидаются массовые скопления людей, в том числе детей, а на вечер во многих районах Москвы и области запланированы масштабные народные гуляния.