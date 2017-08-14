Москву спасли от терактов в торговых центрах

Сотрудники ФСБ задержали в Москве группу приверженцев запрещенной в России группировки "ИГ". Они планировали устроить в столице серию терактов.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы", – сообщили в центре общественных связей ФСБ. По данным ведомства, боевики "ИГ" планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей, "в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности".

В пресс-службе ФСБ пояснили, что силовики задержали двух смертников, а также "эмиссара" группировки и специалиста по изготовлению взрывных устройств. В состав экстремистской организации входили трое выходцев из государств Центрально-Азиатского региона и один гражданин России, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что в Подмосковье обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. Силовики успешно обезвредили ее, уточняет РИА Новости.

По данным пресс-службы ФСБ, к подготовке атак причастны главари "ИГ", которые находятся в Сирии. Взрывы в столице организовывал руководитель школы подрывников террористической группировки, который упоминается как Ширинджонов А.М.

Напомним, в конце июля 2017 года сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Московской области двух боевиков "ИГ". В ведомстве сообщили, что они ждали указаний из Сирии для организации теракта. Задержанными оказались уроженцы стран Центрально-Азиатского региона, которые проживали во Владимирской области.