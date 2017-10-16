Из‐за смерти Дмитрия Марьянова отменили спектакли

В Томске отменили спектакль "Нереальное шоу", в котором должен был принять участие актер Дмитрий Марьянов. Показ был запланирован на понедельник, 16 октября, передает RT со ссылкой на РИА Новости. Также не состоится спектакль в Новосибирске.

"Нереальное шоу" – постановка Алексея Кирющенко по пьесе французского писателя Бернара Вербера. Главные роли исполняли Любовь Толкалина и Дмитрий Марьянов.