Мстивший жене челябинец сжег заживо тещу

Житель Челябинской области заживо сжег свою тещу. Мужчина объяснил свой поступок местью жене.

После крупной ссоры супругов, убийца напился и, чтобы досадить своей второй половинке, поджег дом ее матери. В этот момент там спала сама теща и ее брат. Следователи отмечают, что в их крови нашли следы алкоголя.

Строение полыхнуло, и люди умерли в огне. "В результате пожара дом полностью сгорел, а спящие в доме 58-летняя женщина и ее 50-летний брат скончались на месте происшествия", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Трагический инцидент случился поздно вечером в городе Аше Челябинской области. Мужчина зашел в дом через незапертую входную дверь и поджог вещи на веранде, пока пьяные родственники жены спали в жилой части. Убедившись, что огонь разгорелся, злоумышленник скрылся с места преступления.

Сейчас мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса России. Отмечается, что сумма причиненного поджигателем материального ущерба оценивается в 640 тысяч рублей.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Новосибирской области. Пьяный мужчина поругался со своей супругой и решил убить ее и дочь. Взяв в хозяйственных постройках канистру с бензином, злоумышленник занес ее в дом, облил в коридоре пол бензином и пожег его.

Огонь перекинулся на 65-летнюю тещу убийцы, его 32-летнюю жену и трехлетнюю дочь. Благодаря действиям прибежавших к горящему дому соседей, теща и дочь поджигателя были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Жена погибла в доме, отравившись угарным газом. Сам Касимов также получил ожоги, но с места происшествия скрылся.