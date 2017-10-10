В Красноярском крае украли бетонный мост
Из-за действий злоумышленников десятки дачников не могут проехать к своим участкам. Полицейские уверены: мост растащили, чтобы продать его по частям. За каждую плиту можно выручить примерно две тысячи рублей.
Правоохранительные органы Красноярского края никак не могут возбудить уголовное дело – непонятно, кому причинен ущерб. Мост не числится на балансе муниципалитета, и полиции пока не удалось установить его владельцев.
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