В Красноярском крае украли бетонный мост

Неизвестные украли с моста бетонные плиты в Канском районе Красноярского края. Без них проехать по нему невозможно.

Из-за действий злоумышленников десятки дачников не могут проехать к своим участкам. Полицейские уверены: мост растащили, чтобы продать его по частям. За каждую плиту можно выручить примерно две тысячи рублей.

Правоохранительные органы Красноярского края никак не могут возбудить уголовное дело – непонятно, кому причинен ущерб. Мост не числится на балансе муниципалитета, и полиции пока не удалось установить его владельцев.