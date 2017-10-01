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Российского борца-чемпиона зверски избили в Петербурге

Умар Вахаев. Фото: vk.com
В Санкт-Петербурге в ночь на 1 октября неизвестные избили чемпиона России по грэпплингу Умара Вахаева. Борец получил серьезные травмы и попал в больницу, по факту случившегося проводится проверка.
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По предварительным данным, на Вахаева напали у дома №208 по Московскому проспекту. Двое мужчин подошли к спортсмену, между ними завязалась беседа, а после возник конфликт.

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Вахаев до последнего пытался уйти от контакта с обидчиками, но вскоре к ним присоединились еще несколько человек. Борец был вынужден применить силу и отправил одного из них в нокаут. После неизвестные группой набросились на спортсмена и начали его избивать.

По предварительным данным, Вахаев выстрелил в одного из оппонентов из травматического пистолета. "Их было, на мой взгляд, человек пять. В итоге все уселись на парня, периодически били ногами, а голову об асфальт. Концовку не знаю, но зрелище не для слабонервных. Весь пешеходный переход был в крови, как и вся эта компания", – заявил один из свидетелей информационному порталу "Мегаполис".

В результате Вахаев был госпитализирован со множественными травмами. По факту происшествия проводится проверка. Подозреваемые были задержаны.

Автор: Евгений Мышко1 октября 2017, 16:01

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