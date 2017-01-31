В центре Петербурга упал строительный кран

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Днем 31 января в центре Санкт-Петербурга случилось ЧП. Строительный кран рухнул в нескольких метрах от жилого дома.
В результате происшествия никто не пострадал. Видео падения крана публикует Life.ru.
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