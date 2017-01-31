Труп сутки пролежал на улице в Подмосковье

В селе Дмитровское около садового товарищества "Зеленый ветер" в Красногорском районе Московской области было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Труп сутки пролежал в кювете, передает телеканал "360". Полиция устанавливает личность погибшего – на вид ему 40-45 лет, славянской наружности. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.