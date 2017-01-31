Труп сутки пролежал на улице в Подмосковье

Испорченную посуду он подарил министру юстиции России
Тело с ножевыми ранениями было обнаружено на окраине города Хилок
В селе Дмитровское около садового товарищества "Зеленый ветер" в Красногорском районе Московской области было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Труп сутки пролежал в кювете, передает телеканал "360". Полиция устанавливает личность погибшего – на вид ему 40-45 лет, славянской наружности. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
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