Орловский чиновник свернул сковороду в трубочку

Начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Александр Муромский во время перерыва между матчами Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) решил развлечь юных спортсменов. Всего за несколько секунд чиновник свернул сковороду в трубочку.

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