Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было
Тело с ножевыми ранениями было обнаружено на окраине города Хилок
Орловский чиновник свернул сковороду в трубочку
На официальном сайте АСБ сообщается, что испорченную посуду чиновник подарил министру юстиции России, президенту ассоциации Александру Коновалову. Напомним, что Александр Муромский установил девять мировых рекордов.
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По прогнозам синоптиков, теплая погода в столице установится не по календарю
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