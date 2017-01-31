В Забайкалье двух подростков задержали за убийство школьницы

Тело 15-летней школьницы с ножевыми ранениями было обнаружено на окраине города Хилок Забайкальского края. В полицию обратилась ее мать. Она рассказала, что девочка ушла из дома в компании знакомых молодых людей.

"По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлены 16-летний одноклассник потерпевшей и его 17-летний знакомый", – говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Забайкальскому краю. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователи и оперативники устанавливают роли задержанных в совершении преступления.