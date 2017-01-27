Красноярец под видом девушки вытянул у мужчины 300 тысяч

В Красноярске правоохранители задержали 18-летнего юношу, который, притворившись девушкой, с целью наживы познакомился через интернет с молодым человеком. Жулик выманил у "возлюбленного" 300 тысяч рублей.

Пострадавший "от любви" 21-летний красноярец обратился в полицию лишь после того, как его "подруга" прекратила выходить на связь. Молодой человек написал заявление о совершенном в отношении него мошенничестве.

Выяснилось, что потерпевший познакомился в интернете с девушкой, которая через некоторое время стала жаловаться на трудное материальное положение. Для решения своих проблем новая знакомая начала регулярно занимать у парня деньги.

"Таким образом, юноша перечислил ей более 300 тысяч рублей, после чего знакомая перестала выходить на связь", – цитирует замначальника пресс-службы МВД края Владимира Юрченко РИА Новости. По его словам, сотрудники уголовного розыска установили, что под видом интернет-подружки орудовал 18-летний мошенник.

Теперь юному злоумышленнику придется несладко: полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество". Аферисту грозит до десяти лет лишения свободы.

Желающих поживиться за чужой счет, играя на чувствах, хватает во всех регионах нашей страны. Напомним, в конце 2015 года московские полицейские задержали мужчину из Средней Азии, который обманным путем отобрал у женщин более трех миллионов рублей.

"Оперативники установили, что мужчина знакомился в социальных сетях с молодыми женщинами, представлялся им богатым бизнесменом, входил в доверие, около недели красиво ухаживал, не скупился, дарил цветы и водил в дорогие рестораны", – рассказал представитель столичного главка МВД Андрей Галиакберов.