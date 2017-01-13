Ангарский маньяк-милиционер собрался выйти на волю

Ангарский маньяк Михаил Попков, подозреваемый в 82 убийствах женщин, планирует выйти на свободу через восемь лет. Преступник собирается попросить президента России о помиловании.

Сотрудник МВД Артем Дубынин рассказал, что осужденный на пожизненный срок убийца планирует выйти из тюрьмы по достижении пенсионного возраста – в 60 лет. "Он сможет написать прошение президенту о помиловании за совершенные преступления в связи с тем, что раскаялся и у него уже подошел пенсионный возраст", – цитирует собеседника Life.ru.

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Полицейский отметил, что Попков, который содержится в СИЗО Иркутской области, пока не сожалеет о содеянном. "Он считает, что женщины сами виноваты в том, что попали в такую ситуацию", – добавил сотрудник МВД.

Ранее ангарский маньяк дал интервью, в котором заявил, что сравнивать его с Чикатило некорректно. Кроме того, хладнокровный убийца рассказал, что поддерживает связь с семьей, много читает и не жалуется на здоровье.

Напомним, что в 2015 году Иркутский областной суд дал Попкову пожизненный срок за убийство 22 женщин. Позже злоумышленник заявил о том, что на его счету еще 60 неучтенных жертв. Житель Ангарска начал преступную деятельность будучи в должности милиционера.

В период с 1992 по 2007 года маньяк разыскивал на улице молодых подвыпивших женщин, сажал к себе в машину, а затем зверски убивал. При этом, Попкову удавалось тщательно скрывать следы преступлений, а потому полиция долга не могла выйти на его след.