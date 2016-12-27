Живодер случайно убил себя при попытке зарезать шарпея

В Иркутске полицейские расследуют шокирующий случай. В Свердловском районе города мужчина при попытке убить собаку случайно ранил себя ножом и истек кровью.

Поначалу очевидцы утверждали, что пес загрыз мужчину. Однако специалисты, осмотрев тело, пришли к выводу, что он мог заколоть себя сам по неосторожности.

Как сообщил Life.ru источник в правоохранительных органах, 37-летний житель Иркутска Владимир К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил шарпея своей сожительницы и попытался его зарезать. Раненая собака, вырываясь, начала кусаться. Внезапно нож у мужчины соскользнул, и он сам повредил себе руку. От этого живодер потерял много крови и скончался.

Примечательно, что за несколько месяцев до этого Владимир убил шарпея, жившего вместе с ним. На него завели уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Хозяйка собаки, едва не ставшей очередной жертвой живодера, Наталья рассказала, что завела животное после того, как ее сожитель убил предыдущего пса. По словам женщины, Владимир и раньше проявлял агрессию по отношению к животным. Она полагает, что причиной такого поведения мужчины могла стать контузия, полученная им во время службы в горячей точке.



Фото опубликовано Andrey Pasichenko (@andreypasichenko) Дек 25 2016 в 11:40 PST

"Собака моя была, я из питомника ее взяла. Меня предупредили, что собака с характером. Он и меня не раз кусал", – призналась женщина.

Сейчас раненый пес вернулся в питомник. Его судьбу предстоит решить специалистам. Если выяснится, что собака на самом деле серьезно покусала агрессивного хозяина, ее могут усыпить.