Сначала участники произошедшего фотографировали дикое животное
Злоумышленники стащили из дома жителя села Дивное 14 пластиковых ведер с кровососущими
Живодер случайно убил себя при попытке зарезать шарпея
Поначалу очевидцы утверждали, что пес загрыз мужчину. Однако специалисты, осмотрев тело, пришли к выводу, что он мог заколоть себя сам по неосторожности.
Как сообщил Life.ru источник в правоохранительных органах, 37-летний житель Иркутска Владимир К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил шарпея своей сожительницы и попытался его зарезать. Раненая собака, вырываясь, начала кусаться. Внезапно нож у мужчины соскользнул, и он сам повредил себе руку. От этого живодер потерял много крови и скончался.
Примечательно, что за несколько месяцев до этого Владимир убил шарпея, жившего вместе с ним. На него завели уголовное дело о жестоком обращении с животным.
Хозяйка собаки, едва не ставшей очередной жертвой живодера, Наталья рассказала, что завела животное после того, как ее сожитель убил предыдущего пса. По словам женщины, Владимир и раньше проявлял агрессию по отношению к животным. Она полагает, что причиной такого поведения мужчины могла стать контузия, полученная им во время службы в горячей точке.
"Собака моя была, я из питомника ее взяла. Меня предупредили, что собака с характером. Он и меня не раз кусал", – призналась женщина.
Сейчас раненый пес вернулся в питомник. Его судьбу предстоит решить специалистам. Если выяснится, что собака на самом деле серьезно покусала агрессивного хозяина, ее могут усыпить.
Исполнительница заявила, что у нее вырежут несколько органов
По предварительной информации, причиной трагедии стал семейный конфликт
Фигуристка рассказала о проблемах с Никитой Джигурдой
Анна Шульгина напугала поклонников