В Екатеринбурге кондуктор вновь выгнал ребенка на мороз

Кондуктор автобуса в Екатеринбурге выгнал ребенка из транспортного средства на улицу. Причиной тому стала нехватка денежных средств на оплату проезда.

По информации СМИ, инцидент произошел 15 декабря 2016 года. Следственная проверка проводится в рамках возбужденного ранее аналогичного дела.

"Ученик первого класса сел в автобус маршрута № 5 на остановке "Проезжая". Однако в связи с тем, что у него не было достаточных средств для оплаты проезда, кондуктор потребовала от него выйти на остановке "Норильская", – сообщили в пресс-службе регионального Управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, очевидицей конфликта между кондуктором и зайцем стала знакомая семьи мальчика. Она сообщила об инциденте родственникам ребенка, которые и забрали его домой.

Напомним, в ноябре 2016 года в Екатеринбурге произошел похожий инцидент. Кондуктор в связи с нехваткой денег у девятилетней девочки выгнала ее из автобуса в 30-градусный мороз.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признался на своей странице Facebook, что ему "было очень стыдно и досадно, что это произошло с маленьким ребенком, что кондуктор оказался безжалостным человеком, что никто из пассажиров не заступился и не заплатил за девочку. И что это произошло в Екатеринбурге".

