Жительница Красноярска осталась без работы после жалобы петербургского активиста
Находка археологов оказалась довольно древней
В Екатеринбурге кондуктор вновь выгнал ребенка на мороз
По информации СМИ, инцидент произошел 15 декабря 2016 года. Следственная проверка проводится в рамках возбужденного ранее аналогичного дела.
"Ученик первого класса сел в автобус маршрута № 5 на остановке "Проезжая". Однако в связи с тем, что у него не было достаточных средств для оплаты проезда, кондуктор потребовала от него выйти на остановке "Норильская", – сообщили в пресс-службе регионального Управления Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, очевидицей конфликта между кондуктором и зайцем стала знакомая семьи мальчика. Она сообщила об инциденте родственникам ребенка, которые и забрали его домой.
Напомним, в ноябре 2016 года в Екатеринбурге произошел похожий инцидент. Кондуктор в связи с нехваткой денег у девятилетней девочки выгнала ее из автобуса в 30-градусный мороз.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признался на своей странице Facebook, что ему "было очень стыдно и досадно, что это произошло с маленьким ребенком, что кондуктор оказался безжалостным человеком, что никто из пассажиров не заступился и не заплатил за девочку. И что это произошло в Екатеринбурге".
Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии
В перечне представлены около 40 спортсменов
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения