Какие франшизы пользуются спросом в 2024

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Воскресенье 28 апреля

10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 09:37Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи 09:03Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 06:11Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками 03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы 11:47Первый опыт Самбурской с "поцелуями" стал всеобщим достоянием: Ужасно! 11:14С 25 апреля стартует прием заявок на премию "Электронная Буква"-2024 10:45Губернатор Подмосковья сообщил, что в акции "День добрых дел" поучаствует более миллиона школьников 06:1072-летний Розенбаум рассказал, как сказочно разбогател на пивных забегаловках 03:28Эмбер Херд отпраздновала день рождения в одиночестве после громкого суда с Джонни Деппом 00:51Вечному холостяку Аль Пачино – 84 года: вспоминаем яркий путь легендарного актера 22:05"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну 18:55Найдена замена загремевшей в психушку Светлане Светличной 16:38Ксения Бородина обратилась к россиянкам с важным для всех заявлением 15:57Внезапная весть о состоянии 70-летнего Ярмольника вызвала резонанс 13:34Сложный тест на знание советских актеров: верно ответит только истинный знаток кино СССР
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Какие франшизы пользуются спросом в 2024

Какие франшизы пользуются спросом в 2024
140

Франшизы – путь к успешному предпринимательству для многих, кто ищет стабильный и уже зарекомендовавший себя бизнес. К числу трендовых направлений в контексте франшиз сегодня можно отнести сервисные точки ремонта смартфонов, IT-агентства, магазины-дискаунтеры с низкими ценами, детские школы английского и школы программирования. Давайте рассмотрим каждое направление чуть детальнее.

Узнать больше об этих и других популярных направлениях франшиз вы можете по ссылке: https://www.beboss.ru/franchise.

Сервисные точки ремонта смартфонов

В мире, где смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, сервисные точки ремонта смартфонов стали востребованным бизнесом. Франшизы в этой области обычно предлагают обучение, поддержку и брендирование, что делает их привлекательными для новичков в этой индустрии.

Основные плюсы такого бизнеса включают высокий спрос, относительно низкие затраты на запуск и возможность предоставления дополнительных услуг, таких как продажа аксессуаров. Однако, с ростом конкуренции и быстрым технологическим развитием, важно постоянно обновлять свои навыки и услуги, чтобы оставаться на плаву.

IT-агентства

IT-франшизы становятся все более популярными в мире, где цифровизация проникает во все сферы жизни. Эти франшизы обычно предлагают различные IT-услуги, такие как веб-разработка, маркетинг в социальных сетях, облачные решения и другие.

Они имеют преимущество в том, что спрос на IT-услуги постоянно растет, а также в том, что они могут быть запущены даже без технических навыков, благодаря обучению и поддержке франчайзера. Однако, необходимость держаться в тренде технологий и борьба с конкуренцией может быть вызовом.

Магазины-дискаунтеры с низкими ценами

Франшизы магазинов-дискаунтеров с низкими ценами предлагают широкий ассортимент товаров по доступным ценам. Они обычно привлекают покупателей, которые ищут хорошее качество по низкой цене.

Преимущества таких франшиз включают известность бренда, масштабные системы закупок и поддержку в маркетинге. Сильная конкуренция в этой сфере и необходимость постоянно поддерживать низкие цены могут стать испытанием для предпринимателей.

Детские школы английского и школы программирования

В мире глобализации знание английского языка становится все более важным, и детские школы английского предлагают родителям возможность обеспечить своим детям качественное обучение. Точно так же, школы программирования предлагают детям возможность изучать востребованные навыки в сфере технологий уже с раннего возраста.

Преимущества таких франшиз включают высокий спрос на услуги, постоянно растущий рынок и возможность предоставления дополнительных услуг, таких как летние курсы или онлайн-обучение.

На что обратить внимание при выборе перспективной франшизы

Помимо очевидных факторов вроде имеющегося у вас бюджета для старта и развития бизнеса, личных предпочтений и уже имеющегося опыта в сфере предпринимательства, учитывайте следующие моменты:

1. Исследуйте рынок и спрос

Прежде всего, необходимо изучить рынок и определить спрос на товары или услуги, которые предлагает франшиза. Анализ рынка поможет понять, насколько востребована концепция бизнеса и каков потенциал для роста.

2. Проверьте репутацию франчайзера

Выбирая франшизу, обращайте внимание на репутацию франчайзера. Исследуйте его историю, опыт работы на рынке, а также отзывы других франчайзи. Это поможет оценить надежность и профессионализм компании.

3. Оцените финансовые условия и инвестиции

Изучите финансовые условия франшизы, включая величину инвестиций, размер роялти и другие платежи. Убедитесь, что ваши финансовые возможности соответствуют требованиям франчайзера.

4. Изучите обучение и поддержку

Хорошая франшиза предоставляет своим франчайзи обучение и поддержку на всех этапах развития бизнеса. Узнайте, какие программы обучения предлагает франчайзер, и насколько активно он поддерживает своих партнеров.

5. Проанализируйте конкуренцию

Исследуйте конкурентов на рынке и оцените их сильные и слабые стороны. Понимание конкурентной обстановки поможет определить преимущества и ниши, которые можно занять с помощью выбранной франшизы.

6. Учитывайте свои интересы и навыки

Выбирайте франшизу, которая соответствует вашим интересам, опыту и навыкам. Это поможет сделать работу более увлекательной и успешной.

7. Обратите внимание на договор

Перед подписанием договора обязательно ознакомьтесь с его условиями и убедитесь, что они соответствуют вашим ожиданиям и интересам. При необходимости проконсультируйтесь с юристом.

Подведем итоги

В целом, франшизы в этих отраслях предлагают множество возможностей для предпринимателей. Однако, успех в любой из этих сфер требует тщательного изучения рынка, твердой работы и готовности к изменениям. С правильным подходом и поддержкой франчайзера, эти бизнесы могут стать источником стабильного дохода и процветания.

28 апреля 2024, 12:24
Фото: Freepik
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Собянин: "Корниловская" станет первой станцией метро в Мосрентгене

Собянин: "Корниловская" станет первой станцией метро в Мосрентгене
Станция готова на 70%. Станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова уже на 70%.

Собянин: Около 7,1 тыс. жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации

Собянин: Около 7,1 тыс. жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации
В эксплуатацию ввели уже шесть новостроек. Квартиры по программе реновации получили уже около 700 жителей района Старое Крюково в Зеленограде.

Мэр Москвы: Планируем в этом году закончить строительство 12 путепроводов

Мэр Москвы: Планируем в этом году закончить строительство 12 путепроводов
На пересечении МЦД-1 и МЦД-3 построят три путепровода. Строительство путепроводов над железнодорожными путями обеспечивает дополнительную связь между районами.

Собянин: На севере Москвы ввели 39 домов по программе реновации

Собянин: На севере Москвы ввели 39 домов по программе реновации
Одновременно идет строительство социальной инфраструктуры. В Северном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию 39 домов по программе реновации, 38 уже передали под заселение.

Инновационный детский сад в мкр. "Равновесие" передали Одинцовскому г.о.

Инновационный детский сад в мкр. "Равновесие" передали Одинцовскому г.о.
Группа компаний "КОРТРОС" передала на баланс администрации Одинцовского городского округа детский сад в микрорайоне "Равновесие". Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов лично присутствовал на приемке. «Детский сад в микрорайоне «Равновесие» – не первый социальный объект, который мы построили и передаем муниципальному образованию.

Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации

Собянин: Более 150 тыс. москвичей получили современное жилье по реновации
За последние несколько лет в городе ввели в эксплуатацию почти 45 миллионов квадратных метров недвижимости. В Москве продолжается переселение жителей из устаревшего жилья в рамках программы реновации.

Выбор читателей

27/04СбтТест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 27/04СбтСлезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 26/04ПтнВрач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 27/04СбтЗаявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 26/04Птн"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 26/04ПтнТест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР