ГК “КОРТРОС”: Продление льготной семейной ипотеки поддержит объемы строительства

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Объявленный в стране год семьи начался с важной меры поддержки молодых семей без детей и семей с детьми. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное" высказался за продление программы льготной семейной ипотеки под 6%.



В ГК "КОРТРОС" позитивно приняли данное решение. Об этом редакции "Дни.ру" сообщил главный коммерческий директор группы компаний Дмитрий Железнов. "Безусловно, эта мера поддержит рынок и позволит сохранить объемы строительства и объемы продаж на достаточно высоком уровне, – уверен Железнов. – Мы с позитивом и благодарностью восприняли это решение, помогающее семьям с детьми приобретать новые объекты и улучшать свои жилищные условия. С точки зрения поддержки молодых семей эта мера является очень важной и действенной. Эта мера важна сейчас как никогда и для строительной отрасли, позволяя ей и дальше продолжить развиваться как основному флагману российской экономики".



24 января 2024, 14:37 Дмитрий Железнов. Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС" Геннадий Куприянов автор