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Среда 30 августа

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Эксперты ожидают снижения спроса на ипотеку в России к октябрю

Эксперты ожидают снижения спроса на ипотеку в России к октябрю

Эксперты считают, что если ипотечные ставки вырастут до 16%, спрос на жилье сильно просядет.

Осенью планируется повышение ипотечной ставки, в связи с этим многие россияне пытаются успеть оформить документы на старых условиях. По словам специалистов, по статистике количество ипотечных заявок выросло в целом, но снизилось в разделе вторичного жилья.

После повышения ставки некоторое время будет наблюдаться затишье. Людям нужно будет, так сказать, прийти в себя и психологически адаптироваться к новым расценкам и оценить свои возможности. К октябрю, скорее всего, спрос на иптеку снизится, но затем россияне снова будут брать ипотеку уже на новых условиях.

Как считает руководитель департамента городской недвижимости "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко, если раньше россияне могли позволить себе жилье за пять миллионов рублей, то теперь будут искать не дороже трех миллионов. Подобная мера даст возможность сохранить среднестатистическую ежемесячную выплату на прежнем уровне – около 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".


31 августа 2023, 02:10
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

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