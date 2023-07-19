В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость

Вторичная недвижимость вскоре может попасть по льготные условия кредитования.

В России уже длительное время идут обсуждения на тему расширения льготной ипотеки на вторичную недвижимость. Сегодня поддержкой властей можно воспользоваться только при покупке квартиры в новостройке. Процентная ставка составляет восемь процентов, а семьи с двумя детьми могут скинуть еще два процента.

С инициативой о льготном кредитовании недвижимости на вторичной рынке в апреле текущего года выступил российский лидер Владимир Путин. Эксперты поддержали идею главы государства. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Теперь вопросом серьезно озаботились в нижней палате российского парламента. Газета "Известия" ознакомилась с предложением народных избранников. Потенциальный законопроект предполагает, что льготная ипотека для вторичной недвижимости будет ведена не по всей стране.

Особые условия получат отдельные регионы России по запросу властей субъекта. Они необходимо будет определить населенные пункты, где нет новостроек, после чего обратиться к Правительству РФ за поддержкой.

Иными словами, на данном этапе предполагается расширенную льготную и семейную ипотеку будут запрашивать сами регионы. Однако ввести ее можно будет только там, где жителям доступна лишь недвижимость на вторичном рынке.

Другим способом поддержки населения являются субсидии на оплату услуг ЖКХ. К примеру, в Московской области их получают 125 тысяч человек, уточняет портал "Вести Подмосковья".