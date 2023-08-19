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Пятница 18 августа

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Как повышение ключевой ставки повлияет на российский рынок недвижимости

Как повышение ключевой ставки повлияет на российский рынок недвижимости

Эксперт в сфере недвижимости Кирилл Кулаков рассказал, как повышение ключевой ставки до 12% повлияет на рынок недвижимости в России. По словам Кулакова, это окажет влияние на рынок недвижимости только в том случае, если такая ситуация сохранится на протяжении как минимум нескольких месяцев.

Если вырастут доходы от экспорта, и мера будет краткосрочной, то существенного влияния она не окажет. Эксперт отметил ажиотажный спрос на рынке недвижимости на фоне повышения ключевой ставки и вместе с тем предположил, что осенью можно ожидать спада активности покупателей, передает сайт VSE42.ru.

19 августа 2023, 02:05
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
VSE42.ru✓ Надежный источник

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