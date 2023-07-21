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Четверг 20 июля

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В Москве придумали, как избавиться от нераспроданной недвижимости

В Москве придумали, как избавиться от нераспроданной недвижимости
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Количество лотов в районах старой Москвы за минувшие шесть месяцев уменьшилось на 14%.

На столичном рынке массовой недвижимости возник риск "затоваривания", то есть накопления такого объема товара, который превышает норму, необходимую для эффективного оборота. Разумеется, потенциальные покупатели о данного положения дел могут выиграть. Превышение предложения над спросом приводит к снижению цены. Однако для застройщиков ситуация ровно противоположная.

Эксперты полагают, что в отдельных локациях из-за "затоваривания" недвижимость могла потерять в стоимости до пяти процентов. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". В итоге девелоперы придумали, как избавиться от нераспроданных студий и квартир в новостройках.

Для борьбы с нераспроданным жильем застройщики сегодня тормозят темпы ввода в эксплуатацию новостроек. Количество лотов в районах старой Москвы за минувшие шесть месяцев уменьшилось на 14%. При этом новые квартиры и студии вводятся в оборот на 24% реже.

В столице сегодня представлено до 22,5 тысяч объектов жилой недвижимости. Объем предложения, конечно, все еще превышает прошлогодний, но всего на девять процентов.

Для сравнение, разница в декабре 2022 и 2021 года превышала 60%. При этом количество лотов на рынке массовой недвижимости как в первом, так и во втором полугодии минувшего года росло на 26%.

Ранее стало известно о том, что государственные жилищные инспекции будут обязаны следить за решениями собраний собственников квартир на тему капремонта. Законопроект одобрила правительственная комиссия, отмечает URA.ru.

Кроме того, была названа стоимость самого дорогого земельного участка на торгах в Подмосковье за неделю. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", им оказался участок на улице 8 Марта в Люберцах.

21 июля 2023, 02:19
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Коммерсантъ✓ Надежный источник

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