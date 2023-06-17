Какое жилье можно купить в Москве за 8 млн

Чем дальше от МКАД, тем просторнее лоты.



Сумма в 7-8 млн рублей является стартовым бюджетом для покупки столичной квартиры – как внутри МКАД, так и в Новой Москве, а также в Подмосковье. Лучшее, на что можно рассчитывать, это небольшая "однушка" или студия.



В старых границах Москвы привлекательные условия действуют в квартале "Кантемировский" от застройщика "Русич". По цене до 8 млн рублей есть неплохой выбор студий до 27 кв. м. "Однушка" в 31 кв. м обойдется в 8,37 млн рублей.

В ЖК "Level Селигерская" от Level Group в указанном бюджете доступны студии площадью от 17 до 29 "квадратов". Минимальные же цены в новостройке стартуют от 6,3 млн рублей.

В ЖК "Лучи" предлагаются студии площадью 20-25 кв. м. Более того, есть студии, размещенные на последнем этаже уже сданного корпуса, которые укладываются в обозначенный бюджет.

В ЖК "Новые Ватутинки" в Новой Москве цены на студии начинаются от 5,6 млн рублей, а в бюджете от 7 млн рублей можно купить уже просторную "однушку" площадью 41 кв. м. Рядом с новостройкой пока нет метро, но открытие станции ожидается в ближайшие годы.

В ЖК "Новотомилино" в подмосковных Люберцах цены на студии 21 кв. м начинаются от 4,6 млн рублей. За 7-8 млн рублей можно даже найти евродвушки площадью до 46 кв. м.