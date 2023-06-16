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Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор

Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор
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Агент по недвижимости объяснил общую тенденция на основе личного опыта.

Разумеется, каждый из нас стремиться получить максимальную выгоду от любых приобретений, и недвижимость здесь не исключение. Экономить на всем совершенно необязательно, однако не стоит переплачивать там, где можно не переплачивать. Как сохранить денежные средства при покупке квартиры в новостройке, объяснил риелтор.

Александр Леонов раскрыл общую тенденцию на основе личного опыта. По словам агента по недвижимости, лоты в новостройках начинают дорожать после старта продаж.

К примеру, квартира в одном из домов Перми, который вел эксперт, через месяц после старта продаж прибавил в цене полмиллиона рублей. Однако риелтор заключил сделку с застройщиком заранее и помог клиенту сэкономить 500 тысяч рублей.

Агент по недвижимости подчеркнул, что новостройка относилась к жилью бизнес-класса. Однако есть и общие случаи, которые он раскрыл в интервью порталу URA.RU. Риелтор привел в пример ситуацию в Перми.

К примеру, в центре города квадратный метр жилья сегодня может стоить до 200 тысяч рублей. Меж тем, на старте продаж в новостройках можно найти лот, квадратных метр которых стоит на 60 тысяч рублей дешевле.

Эксперт порекомендовал потенциальным клиентам сразу обращаться к агентам по недвижимости, которые смогут отследить минимальную цену. Он отметил, что забронировал стоимость подорожавшей через месяц квартиры, хотя платить за нее пришлось тоже через месяц.

16 июня 2023, 10:20
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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