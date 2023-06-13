Экономист порекомендовал россиянам не торопиться с покупкой недвижимости

Эксперт объяснил ситуацию на рынке недвижимости.

На отечественном рынке недвижимости сложилась интересная ситуация. Сегодня у потенциального покупателя есть возможность диктовать собственные условия, а серьезных изменений не предвидится. При данных условиях лучше не торопиться с выбором жилья. Вопрос с квартирой можно закрыть, исходя из собственных предпочтений.

В этом уверена экономист Ольга Тарасова. Она сравнила показатели спроса и предложения и пришла к выводу, что на рынке недвижимости сложился некий баланс. Для примера эксперт взяла данные по Москве и области.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" она обратила внимание, что рост числа сделок с недвижимость при сравнении данных февраля и марта составил порядка сорока процентов. Если же сравнивать май текущего года с аналогичным прошлогодним периодом, то динамика покажет 48%.

Параллельно растет спрос на ипотеку. В 2022 году 70% квартир в новостройках приобретались в кредит, а в 2023 году экономический показатель вырос на семь процентов. Однако, как заметила экономист, динамика будет намного хуже, если сравнивать текущей год не только с 2022, но и с 2021.

Она подчеркнула, что нельзя дать однозначного ответа, будет ли расти спрос дальше, потому что обычно он падает после пиковых весенних месяцев. Кроме того, сегодня Центробанк ужесточает требования к ипотеке. В этих условиях не стоит ждать резких изменений на рынке недвижимости и, соответственно, можно не торопиться с покупкой жилья, уверена эксперт.