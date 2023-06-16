Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери

Специалист призвал обратить внимание на металлические входные двери.

Согласно теории американского психолога Абрахама Маслоу, потребность в безопасности по важности находится на втором месте, сразу после физиологических потребностей. Это значит, что любой человек будет стремиться к безопасности в максимально полном объеме. Помочь удовлетворить данную потребность может, к примеру, качественная входная дверь.

Многие люди полагают, что только дома они могут чувствовать себя максимально защищенными, поэтому входная дверь для них является залогом безопасности, а не только предметом интерьера. Как не ошибиться с ее выбором, объяснил эксперт Герман Приоров.

В интервью РИА ФАН он отметил, что качественная входная дверь должна защищать квартиру не только от потенциальных грабителей, но и от посторонних звуков и неприятных запахов. Специалист призвал остановиться на металлических моделях.

Эксперт по безопасности подчеркнул, что профессионал сможет вскрыть замки максимум за пять минут. Однако некоторые металлические входные двери имеют дополнительные штифты, которые входят в раму. Данная мера защиты сможет на некоторое время задержать непрошенных гостей.

К слову, замки специалист призвал выбирать разных видов. На одну входную дверь лучше установить два вида надежных замков. При этом совершенно необязательно останавливаться на самых дорогих моделях – время вскрытия принципиально не зависит от цены.

Чтобы максимально повысить безопасность дома, можно установить вторую дверь, даже деревянную с простыми замками. А еще лучше оборудовать квартиру системой сигнализации.