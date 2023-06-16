Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери

Киркоров показал пресс Тесты Жизнь Милохина за границей Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Пятница 16 июня

09:40Наташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет 09:20Звезду "Беспринципных" Бабушкину задержали в Москве вместе с мужем 09:00Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери 09:00Не пластика: Зверев накануне 60-летия раскрыл секрет своей феноменальной молодости 08:40"Лицо отекшее": Малиновская упрекнула Бузову в излишнем увлечении "уколами красоты" 08:40Жара на подходе: 5 дельных советов для водителей авто 08:20Испортить праздник: Не получившая приглашение на юбилей короля Маркл придумала коварный план 08:20Автор "Глухонемой любви" Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева 08:00"Большой чемодан денег": Маликов сравнил свой гонорар с заработками Киркорова 06:32О каких недугах свидетельствует постоянное желание есть яблоки 04:0417% квартир в новостройках неликвидны 02:34Как не ошибиться с покупкой "вторички" 00:17Какие жесты выдают в человеке неудачника: объяснил психолог 22:23Красавица из "Уральских пельменей" выступила с важным заявлением: Призываю каждого 21:32Диетолог предупредил Джигана и Самойлову об опасности сахарного диабета 21:02Купившая отдельную квартиру Костенко публично ответила на слухи о разводе с Тарасовым 20:29Почему звезда "Подольских курсантов" бросила ВУЗ и уехала из Москвы 19:45"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу 19:00Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа 18:40"Живет за чужой счет": покинувший Россию Милохин нашел спонсора за границей 18:29"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт 18:20"Были клонами": племянник раскрыл связь Игоря Кваши с Галиной Волчек 18:00Единственная дочь Задорнова объявила о рождении малыша 17:40Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья" 17:20Дождались: "Давай поженимся" возвращается на экраны 17:00На 91-м году жизни умерла актриса "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева 16:40"Забрала из школы": Боня пожаловалась на травлю дочери 16:20"В семье будет главной Татьяна": на фото со свадьбы Булановой замечены тайные знаки 16:009 способов визуально увеличить тесную комнату 15:40В Новосибирске мальчик погиб во время отдыха в сауне 15:20"Я чувствую боль Александра": Сорвавшегося с проклятиями на женщин Васильева оправдали 15:00Очарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс 14:40Оберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына 14:38"Росатом" займется строительством ветропарков в Мьянме 14:20Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня 14:00Напоил пассажиров коньяком: выходка Пенкина в самолете попала на видео 13:40Житель Москвы открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета 13:20Пропавшая с радаров Гурцкая слегла после смерти мужа 13:00"Хочет упечь меня в Гаагу": Охлобыстин разорвал отношения с крестником Смольяниновым* 12:40"Скоро узнаем новости о беременности": Блогер рассказал о появлении Семенович в отделении ЭКО 12:20В Кемерово грабитель напал на охранника ТЦ 12:00Вечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 11:40"Несчастные люди. Без Родины": Бероев выказался об уехавших за границу звездах 11:20В жилом доме под Пермью вспыхнул пожар после взрыва газа 11:00"Это нонсенс": Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях 10:40"Мысли остаться за рубежом не было": Что помешало Маликову эмигрировать из России 10:20Родные нарушили последнюю волю актера: что случилось с могилой Вицина 10:00"Больше, чем у Кардашьян": Молодая жена Цекало подверглась критике из-за пышных форм 09:40В Новосибирске упал башенный кран 09:20"Буду верить в лучшее": Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери

Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери
31

Специалист призвал обратить внимание на металлические входные двери.

Согласно теории американского психолога Абрахама Маслоу, потребность в безопасности по важности находится на втором месте, сразу после физиологических потребностей. Это значит, что любой человек будет стремиться к безопасности в максимально полном объеме. Помочь удовлетворить данную потребность может, к примеру, качественная входная дверь.

Многие люди полагают, что только дома они могут чувствовать себя максимально защищенными, поэтому входная дверь для них является залогом безопасности, а не только предметом интерьера. Как не ошибиться с ее выбором, объяснил эксперт Герман Приоров.

В интервью РИА ФАН он отметил, что качественная входная дверь должна защищать квартиру не только от потенциальных грабителей, но и от посторонних звуков и неприятных запахов. Специалист призвал остановиться на металлических моделях.

Эксперт по безопасности подчеркнул, что профессионал сможет вскрыть замки максимум за пять минут. Однако некоторые металлические входные двери имеют дополнительные штифты, которые входят в раму. Данная мера защиты сможет на некоторое время задержать непрошенных гостей.

К слову, замки специалист призвал выбирать разных видов. На одну входную дверь лучше установить два вида надежных замков. При этом совершенно необязательно останавливаться на самых дорогих моделях – время вскрытия принципиально не зависит от цены.

Чтобы максимально повысить безопасность дома, можно установить вторую дверь, даже деревянную с простыми замками. А еще лучше оборудовать квартиру системой сигнализации.

16 июня 2023, 09:00
Фото: pixabay.com
РИА ФАН✓ Надежный источник

По теме

Бывшая фабрика IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом

9 способов визуально увеличить тесную комнату

17% квартир в новостройках неликвидны

17% квартир в новостройках неликвидны
На такие лоты чаще предлагают большую скидку. Около 17% квартир в столичных новостройках отличаются низкой ликвидностью.

Как не ошибиться с покупкой "вторички"

Как не ошибиться с покупкой "вторички"
И не стать жертвой мошенников. Квартиры на вторичном рынке зачастую дешевле лотов в новостройках, особенно, если речь идет о старом жилом фонде – панельных домах высотой до 14 этажей.

9 способов визуально увеличить тесную комнату

9 способов визуально увеличить тесную комнату
Полезные советы как сделать комнату просторнее. Вряд ли найдется много людей кто искренне доволен размерами своей квартиры.

Бывшая фабрика IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом

Бывшая фабрика IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом
Ранее завод выпускал ДСП и мебель под брендом IKEA. На волне санкционной войны, объявленной России западным миром, из страны ушла крупнейшая сеть по производству и продаже мебели и товаров для дома – IKEA.

Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов"

Маткапитала хватит на покупку 6 "квадратов"
Сертификаты используют для приобретения жилья в 50%. В России значительно снизилась доля сертификатов на маткапитал, используемых для улучшения жилищных условий.

Районов с доступным жильем стало больше

Районов с доступным жильем стало больше
В Москве снижаются цены на вторичные квартиры. За последний год в старых границах Москвы стало больше районов, где стоимость кв.

Выбор читателей

14/06СрдУставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 14/06Срд"Нестерильная любовь": Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Анисиной 14/06Срд"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии 14/06Срд"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 15/06ЧтвВечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 15/06ЧтвОберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына