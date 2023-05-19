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Пятница 19 мая

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Экс-жена Смольянинова* Мельникова рассказала о сложностях с выплатой ипотеки

Экс-жена Смольянинова* Мельникова рассказала о сложностях с выплатой ипотеки
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Звезда "Папиных дочек" поделилась, что ей нелегко в одиночку расплачиваться за жилье.

С недавних пор известная артистка Дарья Мельникова носит статус свободной женщины. В 2021 году звезда сериала "Папины дочки" развелась с актером Артуром Смольяниновым*, с которым прожила в браке около восьми лет. Теперь актриса одна воспитывает двоих сыновей от бывшего мужа и самостоятельно справляется со всеми трудностями.

После развода с Мельниковой Смольянинов* оставил экс-супругу и общих детей в Москве, перебравшись жить в Америку. Ходят слухи, что с деньгами актер бывшей семье не помогает. Меж тем Дарье приходится брать на себя множество финансовых обязательств, в том числе выплату ипотечного кредита. Оказалось, с этим бывают трудности даже у знаменитостей.

В соцсетях артистка призналась, что взяла в ипотеку квартиру для себя и детей. Однако погашать кредит в одиночку Мельниковой нелегко. К счастью, звезда "Папиных дочек" не падает духом. Накануне Дарья поиронизировала над своей ситуацией в блоге и опубликовала шуточный пост. Актриса написала, что ищет партнера, который облегчил бы ее ношу и помог с выплатой ипотеки.

"Ну что ж, ищу партнера для совместной… выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатежеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие", – подписала Мельникова свое пляжное фото в купальнике.

* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ и внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.

19 мая 2023, 14:51
Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
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