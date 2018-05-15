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Май 15, 2018
просмотры: 123

Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной

567

В Театре имени Ермоловой прошел предпремьерный показ спектакля "Текст". В основе постановки Максима Диденко – одноименный роман Дмитрия Глуховского, вышедший в свет летом прошлого года. В одной из сцен  актеры Илья Маланин и Дарья Мельникова показали настоящую страсть. Жене Артура Смолянинова даже пришлось поцеловать партнера по сцене.

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