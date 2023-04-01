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Суббота 1 апреля

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В платежках за ЖКУ появится новая строка

В платежках за ЖКУ появится новая строка
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Будут ли умные счетчики экономить деньги россиян?

В России могут включить в коммунальные платежи тарифы на установку "умных счетчиков" на воду и тепло. Нововведение готовят чиновники Минстроя, которые считают, что коммунальные платежи в России увеличатся после этого лишь на несколько процентов. При этом по их задумке граждане могут сэкономить на потреблении ресурсов.

Однако есть и другое мнение. Некоторые считают, что с такими темпами платежки подорожают на целых 20%, а все это делается под видом мнимой экономии средств жильцов, пишет "Царьград".

Кроме того, рассчитывать платежки за ЖКУ скоро сможет не человек, а искусственный интеллект (ИИ). Авторы инициативы уверены, что это поможет минимизировать ошибки и сложности при подсчете по тарифам. Именно ИИ будет связываться с "умными счетчиками" и снимать с них показания автоматически. Устанавливать такие счетчики будут ресурсоснабжающие организации, а расходы внесут в тарифы на ЖКУ. Сейчас теплосчетчик стоит от 3,5 тысячи рублей, а комплект счетчиков от пяти тысяч рублей.

Пока идея находится в разработке. Но уже известно, что с 2025 года должен начаться переход на "умные счетчики" в нежилых зданиях, а с 2027 года и в жилых.

1 апреля 2023, 07:15
Пенсионер. Фото: Alexander Legky/ Russian Look/ Globallookpress.com
"Царьград"✓ Надежный источник

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