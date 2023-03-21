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Вторник 21 марта

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С 1 апреля в России подорожают услуги ЖКХ

С 1 апреля в России подорожают услуги ЖКХ
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Кому придется платить больше за услуги ЖКХ?

Россиян предупредили об изменение системы расчета стоимости услуг ЖКХ. Как известно, пункты в квитанции делятся на три категории: оплата ресурсов, к которым относятся электричество, отопление, горячая и холодная вода, а также газ, взносы за капремонт и плата общедомовых расходов.

С 1 апреля, как отмечает агентство "Прайм" в в нашей стране меняются правила, по которым рассчитывается последний пункт, что в ряде случаев может привести к подорожанию коммунальных услуг. Кому же придется платить больше, объяснила экономист Наталья Казанцева.

По ее словам, со второго месяца весны собственники квартир, у которых отсутствуют счетчики, станут получать квитанции, в которых сумма долга за услуги ЖКХ будет определена по нормативам, границы которых точно не установлены.

То есть общедомовой расход будет распределен на всех жильцов без счетчиков по новым стандартам. По мнению эксперта, данная практика приведет к увеличению стоимости коммунальных услуг, отмечает портал URA.RU.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, как как платить меньше за услуги ЖКХ. Эксперт назвал пять способов снизить сумму в квитанциях. В частности, он призвал установить индивидуальные умные счетчики в квартирах. Также адвокат Дмитрий Емельянов рекомендовал отказаться от неиспользуемых коммунальных услуг.

Юрист напомнил, что для снижения расходов можно выписать третьих лиц из квартиры и обратиться за субсидиями. По его словам, отсутствие собственника не освобождает его от уплаты долгов по ЖКХ, однако в управляющей компании можно потребовать перерасчет.

21 марта 2023, 08:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Прайм✓ Надежный источник

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