Приют для бомжей в Челябинске атаковали кровососы

Врачи бьют тревогу!

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Один из приютов Челябинска для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказался в беде. Его атаковали кровососущие насекомые. Клопы угрожают жизни и здоровью постояльцев социального учреждения.

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Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на социальные сети приюта для бездомных. Сотрудники учреждения отмечают, что нашествие кровососов для них не редкость, однако они заранее пытаются избежать подобных случаев.

Из-за опасных насекомых врачи бьют тревогу и в Красноярском крае. Там, по данным портала VSE42.RU, зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила.

Переносчиком вируса является комары. Уже известно, что местная жительница перед заболеванием отдыхала в Таиланде, уточняет РИА ФАН.



