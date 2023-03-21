Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Приют для бомжей в Челябинске атаковали кровососы

Новости

Приют для бомжей в Челябинске атаковали кровососы

Врачи бьют тревогу!
прочитано 9 раз

Один из приютов Челябинска для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказался в беде. Его атаковали кровососущие насекомые. Клопы угрожают жизни и здоровью постояльцев социального учреждения.

ПО ТЕМЕ

Готовим грядки весной: как улучшить почву

Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на социальные сети приюта для бездомных. Сотрудники учреждения отмечают, что нашествие кровососов для них не редкость, однако они заранее пытаются избежать подобных случаев.

Из-за опасных насекомых врачи бьют тревогу и в Красноярском крае. Там, по данным портала VSE42.RU, зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила.

Переносчиком вируса является комары. Уже известно, что местная жительница перед заболеванием отдыхала в Таиланде, уточняет РИА ФАН.


Фото: Mikhail Yaikov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2023, 10:40 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Готовим грядки весной: как улучшить почву Готовим грядки весной: как улучшить почву

Советы дачников

С 1 апреля в России подорожают услуги ЖКХ С 1 апреля в России подорожают услуги ЖКХ

Кому придется платить больше за услуги ЖКХ?

Где выгоднее сдавать квартиру в аренду Где выгоднее сдавать квартиру в аренду

Названы самые доходные города России

Собянин: В 2023 году метро придет в аэропорт Внуково Собянин: В 2023 году метро придет в аэропорт Внуково

Строители продолжают работы на участке с двумя станциями

© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+