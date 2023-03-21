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Приют для бомжей в Челябинске атаковали кровососы
Один из приютов Челябинска для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказался в беде. Его атаковали кровососущие насекомые. Клопы угрожают жизни и здоровью постояльцев социального учреждения.
Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на социальные сети приюта для бездомных. Сотрудники учреждения отмечают, что нашествие кровососов для них не редкость, однако они заранее пытаются избежать подобных случаев.
Из-за опасных насекомых врачи бьют тревогу и в Красноярском крае. Там, по данным портала VSE42.RU, зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила.
Переносчиком вируса является комары. Уже известно, что местная жительница перед заболеванием отдыхала в Таиланде, уточняет РИА ФАН.
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