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Вторник 21 марта

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Готовим грядки весной: как улучшить почву

Готовим грядки весной: как улучшить почву

Советы дачников.

Многие огородники уверены, что дачный сезон открывается еще в марте. Некоторые овощи они сажают именно в первом месяце весны. Однако даже перед опытными дачниками встает проблема, как улучшить почву.

Бывает, что земля больше смахивает на камень и ее невозможно вскопать, или случается так, что вода не просачивается сквозь почву к корням растений, а в некоторых случаях собственники доводят почву на даче в плачевное состояние.

Для разрыхления почвы профессионалы речной песок, сообщает телеканал "360". Для каждого "квадрата" потребуется примерно 15 литров. В качестве органических разрыхлителей можно использовать торф или навоз.

Скошенную траву, солому или древесные опилки рекомендуется использовать для создания защитного слоя, который защитит почву от эрозии. На даче следует сажать растения, быстро наращивающие зеленую массу и удобряющие собой почву: рожь, горох, рапс и другие.

Наконец, профессиональные огородники не редко привлекают на дачу маленьких помощников – дождевых червей. Они питаются органическими остатками и выделяют естественное удобрение. Кроме того, эти насекомые прекрасно разрыхляют почву.

Самое главное, чтобы полезные советы использовались дачниками для выращивания законом не запрещенных растений. Так, в Ленинградской области правоохранители обнаружили на загородном участке труп хозяина и нарколабораторию. Об этом сообщает телеканал "Царьград".

К слову, к старту дачного сезона вырос спрос на загородные участки с домиками. Например, в Челябинске, как уточняет портал URA.RU, это привело к удорожанию данного типа недвижимости на 15%.

21 марта 2023, 09:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Московский комсомолец✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды загорают на грядках

Прохор Шаляпин похвастался в Instagram роскошным садом, а заодно и продемонстрировал, как за ним ухаживает. Подписчики труды "загорелого дворянина" оценили по достоинству
На свежий воздух потянуло и "папину дочку" Лизу Арзамасову: "После экзамена поехала было домой, а потом резко развернулась на полдороге и рванула на дачу, - призналась она в микроблоге. - Воздух... Ложкой черпать! "Грядки" заряжают. Выбираю уютный уголок, чтобы завалиться с конспектами прямо на улице и готовиться к завтрашнему дню, а день обещает быть трудным и насыщенным событиями и делами. Но "зеленушка" вокруг бодрит, и комарики держат в тонусе. Дождь собирается. Кра-со-та"
МакSим тоже похвасталась дачными фотками. Правда, на купание певица так и не решилась
А ведущая Алиса Селезнева решила вплотную заняться изучением насекомых. "Зажиточные насекомые, должно быть, носят шубы из шмелей", - предположила она у себя на страничке
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А Наталья Подольская выложила фото роскошного сада, который для нее и Владимира Преснякова сотворили сотрудники передачи "Идеальный ремонт"
Лена Летучая решила собственноручно привести в порядок участок, а видеокадрами с прополки поделилась в Instagram. "Я русский человек, я копаюсь в земле, - прокомментировала ведущая. - Я очищаю нашу русскую земельку от сорняков. На работе я очищаю от сорняков ресторанно-гостиничную отрасль, а дома - наш прекрасный газон. Теперь все подумают, что я не боюсь грязной работы в прямом и переносном смысле"
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