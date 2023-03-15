"Сыграет в минус": втюхивающий бабкину дачу за 225 млн Пресняков с треском провалился

Алла Пугачева не поможет.

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На днях в Сети прогремела новость — эмигрировавший в США и отказавшийся от российской фамилии Никита Пресняков продает дачу. Да не абы какую, а подаренную любимой бабкой. Как сообщил Царьград, внук Примадонны втюхивает потенциальным покупателям недвижимость в три этажа за 225 млн руб. Однако даже то, что Алла Пугачева распоряжалась жильем, не сыграет ему на руку.

Об этом заявила риелтор Татьяна Вавилова, подчеркнув, что жилье пытаются сбыть слишком дорого. По ее словам, дача морально устарела, да и местечко в Подмосковье у нее не лучшее.

"То, что это дом Пугачевой, скорее всего, в свете последних событий сыграет в минус", — предположила эксперт по недвижимости. Выходит, что Никита Пресняков с треском провалился, рассчитывая туго набить карманы.

Общественная служба новостей информирует, что звездная дача семейства Аллы Пугачевой находится в деревне Бережки Солнечногорского района. В домике есть полный набор комнат для роскошной жизни, а на территории даже собственный причал.