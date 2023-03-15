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"Сыграет в минус": втюхивающий бабкину дачу за 225 млн Пресняков с треском провалился

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"Сыграет в минус": втюхивающий бабкину дачу за 225 млн Пресняков с треском провалился

Алла Пугачева не поможет.
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На днях в Сети прогремела новость — эмигрировавший в США и отказавшийся от российской фамилии Никита Пресняков продает дачу. Да не абы какую, а подаренную любимой бабкой. Как сообщил Царьград, внук Примадонны втюхивает потенциальным покупателям недвижимость в три этажа за 225 млн руб. Однако даже то, что Алла Пугачева распоряжалась жильем, не сыграет ему на руку.

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Об этом заявила риелтор Татьяна Вавилова, подчеркнув, что жилье пытаются сбыть слишком дорого. По ее словам, дача морально устарела, да и местечко в Подмосковье у нее не лучшее.

"То, что это дом Пугачевой, скорее всего, в свете последних событий сыграет в минус", — предположила эксперт по недвижимости. Выходит, что Никита Пресняков с треском провалился, рассчитывая туго набить карманы.

Общественная служба новостей информирует, что звездная дача семейства Аллы Пугачевой находится в деревне Бережки Солнечногорского района. В домике есть полный набор комнат для роскошной жизни, а на территории даже собственный причал.

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2023, 10:22 Источник: BLITZ+ • Требует проверки

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