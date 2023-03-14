Никому не нужна: Внук решил сбыть надоедливый балласт Пугачевой

Пресняков решил избавиться от обузы.

Как только в России была объявлена частичная мобилизация, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков был в первых рядах тех, кто "свинтил" из страны. То ли от страха, то ли возникли неотложные дела. Многие тогда раскритиковали этот шаг, но тем не менее, певец находится в США до сих пор, и не собирается возвращаться.

Россию Пресняков покинул вместе с женой. Теперь внук Пугачевой распродает имущество в России. В связи с тем, что дома в России теперь висят у него мертвым грузом, Никита Пресняков решил сбыть такой балласт как бабушкино наследство. Дача, подаренная ему Аллой Пугачевой, оказалась никому не нужна. Пресняков оценил ее в 225 миллионов рублей.

Недвижимость представляет собой роскошный особняк в три этажа на берегу реки Истра, на территории которого есть собственный причал, а внутри здания камин, библиотека и домашний кинотеатр.

В отделку дома ввалено целое состояние. Внутреннее убранство украшено золотом, лепниной и обоями в технике шелкография. В прошлом году внук Пугачевой Никита Пресняков с женой отмечали здесь годовщину свадьбы, а уже сегодня дом опустел.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева выставила на продажу свой замок в подмосковной деревне Грязь. По некоторым данным, жилье стоит миллиард рублей. Напомним, сама Алла Пугачева год назад вместе с мужем и детьми Лизой и Гарри покинули Россию и обосновались в Израиле.