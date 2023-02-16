Сапожник без сапог: богачка Пэрис Хилтон осталась без собственного жилья

Певице приходится арендовать недвижимость.

В это сложно поверить, но популярная американская певица, актриса, модель и дизайнер Пэрис Хилтон осталась без собственного жилья. Одна из самых именитых и богатых звезд США, которая могла стать наследницей семейного бизнеса в виде сети роскошных отелей Hilton Hotels сегодня повторяет судьбу сапожника без самого из русской народной поговорки.

Вместо личной недвижимости артистка арендует особняк в Беверли-Парке. Впрочем, и этот домик в тосканском стиле нельзя назвать скромным. Звезда живет на широкую ногу в гнездышке площадью более 1300 квадратных метров.

Ежемесячно Пэрис Хилтон платит за аренду 160 000 долларов США. Обозреватели шоу-бизнеса недоумевают, почему певица просто не купить себе новый дом. Так или иначе, сегодня в ее распоряжении семь спален и более десяти ванных комнат.

Вила располагается в тени многочисленной зелени, в том числе, пальм, создающих невероятную атмосферу. Разумеется, особняк хорошо скрыт от посторонних глаз. Перед парадным входом расположен фонтан, а на заднем дворе можно поплавать в бассейне.

Внутри помещения оформлены в средиземноморском и современном стилях. Дверные проемы выполнены в виде арок. Подняться с первого этажа на второй можно по изогнутой лестнице. По всему особняку расположены камины, а снаружи – балконы.

Пэрис Хилтон может заниматься теннисом при желании – во дворе находится корт. А еще там располагается огромный гараж на шесть автомобилей. Работать певица может в шикарном кабинете, обшитом панелями из красного дерева.

К слову, пока американская звезда нежится в арендном особняке, в России ситуация на рынке недвижимости остается неоднозначной. Так, жителей ЯНАО призывают отказаться от покупки квартир в аварийных зданиях, уточняет URA.RU. В то же время, по данным "Радио 1", аналитики предупреждают о возможном падении цен на недвижимость. Однако власти спасают ситуацию с помощью льготной ипотеки. Об этом сообщает телеканал "360".