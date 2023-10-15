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Уютная среда: 5 секретов хранения вещей, которые можно использовать даже в маленькой квартире

Уютная среда: 5 секретов хранения вещей, которые можно использовать даже в маленькой квартире
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Елена Прохорова

Елена Прохорова

 Предприниматель и основатель бренда стильных товаров для дома "Плафон"

Даже в самой маленькой квартире можно найти место для хранения. Просто стоит посмотреть на жилое пространство с иного ракурса.

Тогда можно заметить, что многие вещи стоит использовать нестандартно или найти уголок, который не совсем похож на место для хранения, но идеально для этого подходит.

1: пора на выход!

"Надеть нечего, а в шкафу места нет" — как нельзя лучше иллюстрирует проблему. Часто мы храним много ненужных вещей в надежде, что похудеем, наберем вес, жалко выбросить, на память. Все эти вещи занимают так необходимое нам пространство. Чтобы было куда положить вещи, нужно избавиться от всего, чем вы не пользуетесь. Можно отдать вещи на благотворительность (есть организации, которые принимают вещи), продать или отнести в Церковь (там точно принимают вещи и отдают нуждающимся). Тогда и место освободите, и доброе дело сделаете тому, у кого нет возможности купить такую вещь.

2: разделяй и властвуй

Как только убрали из мест для хранения все лишнее, организуйте освободившееся пространство так, чтобы все нужные вещи были всегда под рукой. Для этого отлично подойдут разделители для шкафов и полок, многоярусные вешалки, органайзеры и небольшие контейнеры для нижнего белья, носков и колготок.

Купите в шкаф дополнительные крючки на створки дверей, добавьте полки — все это поможет выжать из освободившегося пространства максимум пользы.

Область над шкафом можно заполнить текстильными коробами, в которых удобно хранить сезонные вещи. Так они не будут занимать нужное на данный момент место и всегда будут под рукой.

Это же правило используйте на кухне. Чтобы пользоваться всем пространством высоких кухонных полок, можно купить несколько этажерок. Они помогут разместить на одной и той же полке в два раза больше продуктов или предметов обихода.

Фото: Pixabay.com

3: возвращение к истокам

Наши бабушки и дедушки знали толк в хранении. Вспомните только антресоли, которые были обустроены практически в каждой квартире над дверями. В них можно было разместить все что угодно – от верхней одежды до обуви. Сейчас такие полки тоже можно сделать самостоятельно, купив подходящие под дизайн квартиры панели, например, из ЛДСП. Оформите полку красивыми дверцами с необычными ручками и получите стильную деталь интерьера. Главное – правильно рассчитать нагрузку.

4: используй все

Дополнительных мест для хранения в квартире множество, главное их обнаружить и начать использовать. Зайдите в туалет, ванную, присмотритесь. Есть ли у вас там пространства над унитазом или стиральной машинкой? Его тоже можно и нужно использовать. Сейчас есть специальные этажерки, которые устанавливаются над бытовой техникой. Есть закрытого типа и открытого. Подберите ту, что подходит ваш дизайн и больше вам нравится.

На таких дополнительных полочках можно разместить всю бытовую химию, губки, перчатки и множество других вещей для уборки. Также на этажерках можно хранить полотенца, косметику или туалетную бумагу.

Фото: Елена Прохорова

5: новый уровень

Много неиспользуемого места в любой квартире обычно находится под кроватью. Чтобы увеличить его, можно поднять кровать выше, а место под ней заполнить контейнерами или ящиками на колесах.

Новый уровень хранения можно организовать на самом потолке. Просто прикрепите к нему шариковые направляющие и закрепите на них ящики. Получится парящий шкаф. Здесь можно хранить то, что нужно не всегда, но в доме должно быть — сезонная одежда и обувь, инструменты.

Уютно и красиво не в том доме, где много места, а в том, где его умеют верно организовывать. Пользуйтесь секретами и наполняйте дом только нужными вещами и приятными эмоциями.

15 октября 2023, 02:17
Фото: Pixabay.com
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