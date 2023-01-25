Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"На Большом Каретном": квартиру Высоцкого в Москве сдадут в аренду

Новости

"На Большом Каретном": квартиру Высоцкого в Москве сдадут в аренду

Недвижимость выкупил предприниматель.
прочитано 59 раз

Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
А где твой черный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.

ПО ТЕМЕ

Уникальная недвижимость: самые длинные в мире дома

В России прогнозируют удорожание арендных квартир

Эти строки в исполнении легендарного советского барда, поэта и актера Владимира Высоцкого знают миллионы сограждан. Музыканта в Советском Союзе не просто любили – его боготворили. Каждое его стихотворение, каждая песня моментально разлеталась по всей стране.

К сожалению, выдающийся музыкант прожил короткую жизнь. Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Однако он успел оставить после себя богатое творческое наследие, которое до сих пор не теряет своей актуальности. В среду, 25 января, барду исполнилось бы 85 лет.

В 1949-1955 годах музыкант проживал в квартире на том самом Большом каретном переулке Москвы, о чем сообщает табличка на фасаде дома. Недвижимость, по данным Пятого канала, выкупил предприниматель из Екатеринбурга.

Бизнесмен, будучи большим поклонником творчества Владимира Высоцкого, принял решение сдавать его квартиру в аренду. Правда, речи о постоянном проживании не идет. Скорее у граждан появится возможность прикоснуться к истории. За сутки проживания придется выложить 20 тысяч рублей.

Фото: Aleksandr Sternin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2023, 09:40 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Бизнес-класс теряет покупателей Бизнес-класс теряет покупателей

Спрос на новостройки сократился в два раза

"Итальянская семья": как живет трижды разведенная дочь уголовника Екатерина Климова "Итальянская семья": как живет трижды разведенная дочь уголовника Екатерина Климова

Актриса воспитывает четырех детей

За доступной ипотекой – в Магадан За доступной ипотекой – в Магадан

Хуже всего ситуация в Краснодарском крае

Уникальная недвижимость: самые длинные в мире дома Уникальная недвижимость: самые длинные в мире дома

Длина построек превышает один километр

© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+