Собянин: Московское метро увеличилось в 1,5 раза с 2011 года

Сеть Московского метрополитена в ближайшие годы пополнится Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линиями. Также продолжается строительство подземки в аэропорт Внуково, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



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Активное расширение сети московского метро началось в 2011 году. С тех пор столичная подземка "выросла" в 1,5 раза, уточнил градоначальник.

"Задача на ближайшие годы — построить три новых радиуса: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии, и продлить метро в аэропорт Внуково, районы Северный и Гольяново, а также поселение Сосенское", – рассказал Собянин в интервью газете "Вечерняя Москва".

Троицкая линия протянется на 40 километров. Она пройдет через юго-западные районы Москвы, Новомосковский и Троицкий округа и соединит город Троицк с центром столицы. У новых станций проживает около миллиона человек.

Также идут работы по продлению Сокольнической линии до станции "Новомосковская", Люблинско-Дмитровской линии – до "Физтеха". На Кольцевой линии планируется возвести станцию "Суворовская", с которой можно будет пересесть на "Достоевскую".

Крупнейшим проектом метростроения Москвы является Большая кольцевая линия (БКЛ). Она состоит из 31 станции, 22 уже открыты.

Большое метрокольцо сократит время в пути в среднем на 15-20 минут, создаст дополнительные маршруты передвижения. Пассажирам больше не придется ехать до станций подземки в пределах старого кольца, чтобы пересесть на другие линии. В дальнейшем от БКЛ протянутся новые радиальные маршруты.

За последние 10 лет в столице построили 195 километров линий метро, открыто 100 станций и 11 электродепо. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД-1 и МЦД-2). В 2023-2024 годах откроются МЦД-3 и МЦД-4.