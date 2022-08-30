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На станции "Сокольники" БКЛ метро завершены испытания эскалатора

На станции "Сокольники" БКЛ метро завершены испытания эскалатора

Станция Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Сокольники" скоро будет готова.
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Все работы на оставшихся девяти станциях БКЛ планируют завершить до конца 2022 года. Как только это произойдет, самое большое метрокольцо в мире, включающее в себя 31 станцию, можно будет считать замкнутым. БКЛ должна разгрузить действующие ветки столичной подземки, пассажиры смогут строить альтернативные, более короткие маршруты.

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На многих еще не открытых станциях БКЛ работы близятся к завершению. Например, продолжается архитектурная отделка, монтаж инженерных систем, обкатка эскалаторов. На станции "Сокольники" испытания 15-метрового эскалатора уже завершились. Машина соединяет платформу с кассовым залом. Два эскалатора в вестибюле №1 еще не обкатаны.

"Завершение испытательных работ на подъемных механизмах станции планируется к концу этого месяца", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

К слову, на станции будет два подземных вестибюля – под Сокольнической площадью. Через первый вестибюль пассажиры смогут перейти на одноименную станцию Сокольнической линии, построенную в 1935 году, и выйти к Русаковской улице. Через второй вестибюль – пройти к Песочной улице и к парку "Сокольники".

Андрей Бочкарев также рассказал, что на станции установлено 16 эскалаторов: в первом вестибюле – 10, а во втором – шесть. Об удобстве маломобильных граждан подумали, поэтому для них заработают пять лифтов, два из которых будут вести из кассового зала на платформу.

"К окончанию подходят отделочные работы в технических помещениях, на платформенном участке архитектурная отделка выполнена на 90%", – добавил заммэра.

Новая станция "Сокольники" – это северо-восточный участок Большой кольцевой линии, который готов на 95%. В состав участка также входят станции "Рижская" и "Марьина Роща", а также временно работающие в составе Некрасовской линии станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская".

Напомним, в будущем появится еще три линии московского метро: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Также продлятся существующие: Сокольническая, Люблинско-Дмитровская, Солнцевская и Арбатско-Покровская.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 августа 2022, 16:51 Источник: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы ✓ Надежный источник

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