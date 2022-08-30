Россияне потеряют эстонскую недвижимость: МВД страны готовит новый законопроект

Возможно, вскоре россияне, имеющие недвижимость в балтийской стране, не смогут ей воспользоваться.



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Глава Министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил: министерство готовит законопроект, ограничивающем право россиян покупать в стране недвижимость. Около 41 тыс. объектов в республике принадлежит россиянами, примерно 4,5 тыс. из них лишены доступа к владениям из-за внутренней политики Эстонии.



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Подробностей по законопроекту пока нет, но Ляэнеметс добавил, что предложение находилось в ведомстве уже давно, пишет РИА ФАН. Сейчас государственный орган анализирует ситуацию и на основе этого предложит решение. Глава МВД также воздержался от раскрытия "группы риска" — тех, кто первыми пострадает от нового закона. "Это займет время", — заключил Ляэнеметс.

Ранее вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар громко заявил: текущие владельцы эстонской недвижимости из России потеряют ее, если накопят долги. Поскольку эстонские банки перестали принимать платежи из России, а с 18 августа Таллин запретил въезд россиянам по выданной Эстонией шенгенской визе (туризм, бизнес, спорт или культура), обслуживание объектов представляется невозможным. Эстония не намерена терпеть просрочку коммунальных платежей, поэтому готова решать вопрос радикально.